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24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "mescid-i Aksa'nın Kapılarında Elektronik Metal Arama Detektörlerinin Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz. Aksa Üzerindeki Egemenlik Hakkı Bizimdir. Aksa'yı Bizim İzlememiz Kapılarında Bizim Durmamız Gerekir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama detektörlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'mescid-i Aksa'nın Kapılarında Elektronik Metal Arama Detektörlerinin Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz. Aksa Üzerindeki Egemenlik Hakkı Bizimdir. Aksa'yı Bizim İzlememiz Kapılarında Bizim Durmamız Gerekir'
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama detektörlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Âlimleri İkinci Ulusal Forumu'na katılanları kabulünde yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama detektörlerinin kurulmasına izin vermeyeceğiz. Aksa üzerindeki egemenlik hakkı bizimdir. Aksa'yı bizim izlememiz kapılarında bizim durmamız gerekir." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik detektörler kurmaya hakkı olmadığına vurgu yapan Abbas, "İşler zorlaşacak ancak biz halkımızın kaderini riske atmayız. Boş kararlar almayız. Hesaplı karar vererek sonuç almayı ümit ediyoruz. İsrail bu kararı aldığında biz de güvenlik koordinasyonu anlaşması başta olmak üzere kararlı bir duruş sergiledik." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistin yönetiminin son toplantıda İsrail ile tüm ilişkileri askıya alma kararı aldığını dile getirerek, "Sabırlı olursak istediğimize ulaşacağız, detektörlerin kurulmasını ve bu uygulamaları durdurarak, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın tüm kentlerinde sergilediği ihlallere son vereceğiz." diye konuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama detektörleri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama detektörlerini kaldırma kararı almıştı.

İsrail'in bunun yerine Aksa'nın kapılarına el detektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.

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