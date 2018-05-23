Filistin'den “yüzyılın anlaşması başarısız olacak“ mesajı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını tanımayan mevcut politikasını sürdürmesi halinde "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan planın başarısız olacağını belirtti.



Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinlilerin kabul etmediği ve özellikle Filistin davasındaki uluslararası meşruiyet kararlarıyla uzlaşmayan ABD planlarının kaderi başarısızlıktır." ifadelerini kullandı.



Her türlü barış projesinin başının da sonunun da Kudüs'ten geçtiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:



"Barış için anlaşmalara ya da fikre değil, çatışmayı bitirme yolunda gerçek bir barış iradesine ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç vardır."



Ebu Rudeyne, ister içinden ister dışından olsun Filistin'in duruşuna ve değişmez ilkelerine karşı girişilecek her türlü çabanın bölgesel ve küresel düzeyde daha fazla gerilime yol açacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği de 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınmıştı.Washington yönetimi, İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerin yeniden başlaması için "Yüzyılın Anlaşması" adı altında bir plan hazırlarken, Filistin tarafı Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle ABD'nin ara buluculuk rolünün artık geçerli olmadığını söylüyor.