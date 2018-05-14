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Filistin'de Ulusal Yas ve Genel Grev İlan Edildi!

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de

Filistin'de Ulusal Yas ve Genel Grev İlan Edildi!

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:26
Filistin'de Ulusal Yas ve Genel Grev İlan Edildi!


ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de "ulusal yas" ilan edildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamda şehit düşenler için yarının ulusal yas günü olacağını ve genel greve gidileceğini belirtti.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etmiş, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaralamıştı.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 22:47
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