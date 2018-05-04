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Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!

 Filistin Ulusal Konseyi, 1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen "geçiş dönemi" ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliğinin olmadığını duyurdu.

Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!

 Filistin Ulusal Konseyi, 1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen "geçiş dönemi" ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliğinin olmadığını duyurdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:14
Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!

 Filistin Ulusal Konseyi, 1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen "geçiş dönemi" ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliğinin olmadığını duyurdu.
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazartesi günü başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yapıldı.
Konsey tarafından yapılan açıklamada, "1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen 'geçiş dönemi' ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulunun, "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirildiği belirtildi.
 "İŞGAL ALTINDAKİ HALK İLE İŞGALCİ ARASINDAKİ MÜCADELE"
Filistin halkı ve devletinin İsrail'le ilişkisinin, işgal altındaki halk ile işgalci arasındaki mücadele üzerine kurulu olduğu vurgulanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı kınandı. Açıklamada, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan devletlerle diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören 1980 Amman Zirvesi kararlarının etkinleştirilmesi ve 2002 Arap Barış Planı'na bağlı kalınması çağrısı yapıldı.
Ayrıca açıklamada, geçici çözümler, geçici sınırlarda devlet ve Gazze'de (Batı Şeria ve Kudüs haricinde) devlet kurulması fikri, yüzyılın anlaşması ve "yerleşim birimleri, mülteciler ve Kudüs konularının yok sayılmasının" reddedildiği aktarıldı.
 FİLİSTİN'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE İSRAİL'İN BOYKOT EDİLMESİ ÇAĞRISI
Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğe son verilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığına değinilen açıklamada, Filistin devletinin Batı Şeria ve Gazze'deki toprak bütünlüğüne dikkat çekildi.
Açıklamada, FKÖ Merkez Komitesinin yılbaşında düzenlediği toplantıda alınan, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun durdurulması ve ekonomik bağımlılıktan kurtulunmasını öngören kararının uygulanması gerektiğine işaret edildi.
İsrail'in boykot edilmesi, yatırımların geri çekilmesi ve dünya ülkelerinin İsrail'e yaptırım uygulaması çağrısında da bulunulan açıklamada, işgale karşı direnişin sürdürülmesi gerektiği bildirildi.
Filistin "devletinin" daha çok ülke tarafından tanınması ve Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik elde etmesi için çalışmaların sürmesi istenen açıklamada, Filistin'in, BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve BM Sınai Kalkınma Örgütü gibi BM ihtisas kuruluşlarına kabul başvurusu yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
OSLO, KAHİRE VE WASHİNGTON ANLAŞMALARI

İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo anlaşmasıyla FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle Geçici Filistin Yönetiminin kurulmasına karar verilmişti.
Filistin ve İsrail taraflarının 1994 tarihinde Kahire'de imzaladığı anlaşmayla geçiş dönemi resmen başlamıştı.
1995'te ise Washington'da Gazze Şeridi ve Batı Şeria konusunda İsrail-Filistin Geçici Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, söz konusu bölgelerde sivil İsrail idaresinin feshi ve askeri hükümetinin geri çekilmesi ve yetkinin Filistin Geçici Özerk Yönetimine devrini öngörüyordu.
 

Son Güncelleme: 04.05.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
FilistinGeçişDönemiWashingtonAnlaşmasıHükmüKalmadı
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