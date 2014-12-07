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Filipinler'deki Hagupit Tayfunu İki Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde etki gösteren Hagupit tayfunu iki kişinin ölümüne neden oldu.

Filipinler'deki Hagupit Tayfunu İki Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde etki gösteren Hagupit tayfunu iki kişinin ölümüne neden oldu.

07 Aralık 2014 Pazar 11:34
Filipinler'deki Hagupit Tayfunu İki Kişinin Ölümüne Neden Oldu
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MASBATE BÖLGESİNDE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TAYFUN, GÜNEY ÇİN DENİZİNE DOĞRU İLERLİYOR

Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde etki gösteren Hagupit tayfunu iki kişinin ölümüne neden oldu.

Yerel Tagalog dilinde "kamçı darbesi" anlamına gelen ve saatteki hızı dün 160 kilometreye kadar çıkan tayfunun etkisi azalmaya başladı. Filipinler hükümetinin riskli bölgelerde erken uyarıda bulunması ve zamanında tahliyelerin yapılması saysinde tayfunun ülke genelinde çok ciddi sıkıntılara yol açmadığı bildirildi.

Filipinler Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar ölüm olayı yaşanmadığı belirtilmesine karşın, DZBB radyosu Iloilo bölgesinde bir çocuğun, ''Inquirer'' adlı haber sitesi ise kuzeydeki Samar kentinin Catarman kasabasında sel sularına kapılan 75 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Masbate bölgesinde toprak kaymasına neden olan ve Vietnam'a ulaşan Hagupit tayfununun Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlediği belirtildi.

Filipinler'de geçen yıl etkili olan Haiyan tayfunu, 6 bin 300 kişinin ölümüne, yaklaşık 1000 kişinin kaybolmasına ve 4 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.

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