Filipinlerde Uçak Düştü

Filipinler'in başkenti Manila yakınındaki bir okula hafif bir uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Yetkililer, okul üzerine düşen uçak enkazından çıkarılan cesetler arasında 1 bebek ve 1 çocuk da bulunduğunu belirterek, ölü sayısının da 11'e çıktığını kaydetti.

Paranaque kenti Belediye Başkanı Florencio Bernabe, düşen uçağın hemen ateş aldığını kaydetti.

Kızılhaç yetkilisi Gwen Pang da, ilk başta uçakta kaç kişinin olduğunu saptayamadıklarını, daha sonra kaza bölgesinden aralarında 1 bebek ve 1 çocuk olmak üzere 11 ceset çıkarıldığını belirtti.

Hava Ulaşım Bürosu şefi Ramon Gutierrez, 6 veya 8 koltuklu olduğu tahmin edilen uçağın Mindoro adasına gitmek üzere Manila havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra acil durum mesajı gönderdiğini, uçağın havaalanına geri dönmeyi başaramadan düştüğünü belirtti.