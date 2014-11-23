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Filipinler'de Ebu Seyyaf Lideri Öldürüldü

Filipinler'in güneyinde El Kaide ile bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün liderlerinden biri öldürüldü.

Filipinler'de Ebu Seyyaf Lideri Öldürüldü

Filipinler'in güneyinde El Kaide ile bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün liderlerinden biri öldürüldü.

23 Kasım 2014 Pazar 10:57
Filipinler'de Ebu Seyyaf Lideri Öldürüldü
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SİHATA LATİP, SULU BÖLGESİNDE YABANCILARIN KAÇIRILMASI DAHİL OLMAK ÜZERE

ÇOK SAYIDA ŞİDDET EYLEMİNDEN SORUMLU TUTULUYORDU

  Filipinler'in güneyinde El Kaide ile bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün liderlerinden biri öldürüldü.

Ordu sözcüsü Yüzbaşı Rowena Muyuela, dün Parang bölgesinde göz altına alınmak istenen Ebu Seyyaf lideri Sihata Latip'in, yetkililere direnmesi ve çatışmaya girmesi üzerine vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği, bir diğerinin de yaralandığı belirtildi.

Sihata Latip, Sulu bölgesinde yabancıların kaçırılması ve güvenlik güçlerine saldırılar düzenlenmesi dahil olmak üzere çok sayıda şiddet eyleminden sorumlu tutuluyordu.

Ebu Seyyaf, Filipinler'in güneyinde faaliyet gösteren örgütlerin en tehlikelisi olarak kabul ediliyor. Fidye için adam kaçırmakla tanınan örgütün son bir yılda 20'den fazla kişiyi rehin aldığı sanılıyor.

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