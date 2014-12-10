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Filipinler'de Bombalı Saldırı

Filipinler'in Mindanao adasındaki Bukidnon eyaletinde bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Filipinler'de Bombalı Saldırı

Filipinler'in Mindanao adasındaki Bukidnon eyaletinde bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 07:05
Filipinler'de Bombalı Saldırı
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OTOBÜSE YERLEŞTİRİLEN BOMBANIN PATLAMASI SONUCU 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

 Filipinler'in Mindanao adasındaki Bukidnon eyaletinde bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Filipinler Ordusu Batı Mindanao Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Maria Rowena Muyuela, bombanın otobüsün Maramag kasabasındaki Central Mindanao Üniversitesi yakınından geçerken öğrencilerin dersten çıkışları sırasında patladığını söyledi. Muyuela, patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralı 17 kişinin Valencia City Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mindanao adasında hükümet karşıtı gruplar ile suç çetelerinin saldırıları sık görülüyor.

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