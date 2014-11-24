Filipinler'de Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 23 Yaralı

Filipinler'in güneyinde M'lang'da düzenlenen bombalı saldırıda, 3 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cotabato Afet Yönetimi Şefi Cynthia Ortega, AA'ya yaptığı açıklamada, bambu festivalinin kutlandığı M'lang'da, bir restoranın önüne bırakılan bomba düzeneğinin patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ordu Sözcüsü Yüzbaşı Jo-ann Petinglay, 2 kişinin olay yerinde, diğer kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis yetkilileri, saldırıyı, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları'nın (BİÖS) düzenlediğinden şüphelenildiğini söyledi.

Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) fraksiyonu olan ve liderliğini Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başlamıştı.