banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.345
DOLAR
5.5051
STERLİN
7.0055
EURO
6.2337
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12...
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini...
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa’da bıçaklı kavga
Kapat

Filipinler\'deki Yutu Tayfunu 9 Can Aldı

YUTU TAYFUNUNDAN 6, TAYFUNUN NEDEN OLDUĞU HEYELANDAN DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Filipinler\'deki Yutu Tayfunu 9 Can Aldı

YUTU TAYFUNUNDAN 6, TAYFUNUN NEDEN OLDUĞU HEYELANDAN DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
Filipinler\'deki Yutu Tayfunu 9 Can Aldı
YUTU TAYFUNUNDAN 6, TAYFUNUN NEDEN OLDUĞU HEYELANDAN DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
HEYELAN BÖLGESİNDE EN AZ 18 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ
Manila, 31 Ekim 18 : Filipinler\'in kuzey kesimlerini dün etkisi altına alan Yutu tayfununda 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, tayfunun neden olduğu heyelanda, yapımı ve tadilatı süren iki hükümet binasının toprak altında kaldığını ve kurtarılmayı bekleyen onlarca kişi bulunduğunu belirtti.
Emniyet yetkilisi Rolando Nana, tayfundan dün 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, tayfunun neden olduğu Dağ Bölgesi\'nin Natonin kasabasında meydana gelen heyelanda da 3 kişinin öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.
Nana, heyelan bölgesinde toprak altında kalan 4 kişinin kurtarıldığını, en az 18 kişinin kayıp olduğunu, arazinin dar olması ve yolların kaya parçalarıyla kapanmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.
Çalışmalara, işçi, polis, itfaiye çalışanları ve gönüllülerle 100\'den fazla kişinin katıldığı bildirildi.
Yetkililer, Yutu tayfununun, dün sabah erken saatlerde Isabela şehrinin Dinapigue kasabasını saatte 150 kilometre hızla vurduğunu ve rüzgar hızının zaman zaman saatte 210 kilometreye ulaştığını belirtmişti.
Ağaçları ve elektrik direklerini deviren, evlerin çatılarını uçuran tayfun öncesinde, ülkenin kuzey bölgelerinden 10 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği ifade edilmişti.
Ülkede geçen ay etkili Mangkhut tayfunu nedeniyle 100\'den fazla kişi ölmüştü.
(AA/ÖZ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ifrc: “doğal Felaketler On Yılda 2 Milyar Kişiyi Etkiledi”
Ifrc: “doğal Felaketler On Yılda 2 Milyar Kişiyi Etkiledi”
Pakistan'da Dine Hakaretten İdama Mahkum Edilen Hristiyan Kadın Serbest Bırakılıyor
Pakistan'da Dine Hakaretten İdama Mahkum Edilen Hristiyan Kadın Serbest Bırakılıyor
Dünyanın En Uzun Heykeli Hindistan’da Açıldı
Dünyanın En Uzun Heykeli Hindistan’da Açıldı
Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü...ölü Sayısı 25'e Ulaştı
Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü...ölü Sayısı 25'e Ulaştı
En güzel kalçalı kadın yarışması
En güzel kalçalı kadın yarışması
Lute Kıbrıs’ta...
Lute Kıbrıs’ta...
Macaristan’da Üst Mahkeme, Mülteci Tekmeleyen Gazeteciyi Suçsuz Buldu
Macaristan’da Üst Mahkeme, Mülteci Tekmeleyen Gazeteciyi Suçsuz Buldu
Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 20 Ölü
Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 20 Ölü
Yeni Zelanda'da Çığ Düşmesi Sonucu İki Dağcı Öldü
Yeni Zelanda'da Çığ Düşmesi Sonucu İki Dağcı Öldü
Protein Enziminin Aşırı Yağlanmayı Önlediği Keşfedildi
Protein Enziminin Aşırı Yağlanmayı Önlediği Keşfedildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim