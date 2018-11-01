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Filipinler\'deki Yutu Tayfunu 15 Can Aldı

Ankara, 1 Kasım 18 : Filipinler\'in kuzey kesimlerini 2 gün önce etkisi altına alan Yutu tayfununda ölenlerin sayısı 15\'e yükseldi.

Filipinler\'deki Yutu Tayfunu 15 Can Aldı

Ankara, 1 Kasım 18 : Filipinler\'in kuzey kesimlerini 2 gün önce etkisi altına alan Yutu tayfununda ölenlerin sayısı 15\'e yükseldi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:04
Filipinler\'deki Yutu Tayfunu 15 Can Aldı
Ankara, 1 Kasım 18 : Filipinler\'in kuzey kesimlerini 2 gün önce etkisi altına alan Yutu tayfununda ölenlerin sayısı 15\'e yükseldi.
Filipinler basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Cordillera ve Dağ Bölgesi\'nin Natonin kasabasında tayfun kaynaklı şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15\'e çıktı.
Bölgede en az 20 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarına işçi, polis, itfaiye çalışanları ve gönüllüler olmak üzere 100\'den fazla kişinin katıldığı bildirildi. 
Yetkililer, Yutu tayfununun, 2 gün önce sabah erken saatlerde Isabela şehrinin Dinapigue kasabasını saatte 150 kilometre hızla vurduğunu ve zaman zaman saatte 210 kilometreye ulaştığını belirtmişti.
Ağaçları ve elektrik direklerini deviren, evlerin çatılarını uçuran tayfun öncesinde, ülkenin kuzey bölgelerinden 10 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği ifade edilmişti. 
Ülkede geçen ay etkili olan Mangkhut tayfunu nedeniyle 100\'den fazla kişi ölmüştü.
(AA/ÖZFEZ)
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