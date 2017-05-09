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09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonları

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 70 günde 271 şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.

Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonları
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YAKLAŞIK 10 BİN POLİSİN GÖREV ALDIĞI OPERASYONLARDA 70 GÜNDE 271 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zamboanga, 9 Mayıs 17 : Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 70 günde 271 şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel GMA yayın kuruluşunun Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberinde, 1 Mart'tan bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 9 bin 921 polisin görev yaptığı ifade edildi.

Operasyonlarda, şu ana kadar 271 şüphelinin öldürüldüğü, 15 bin 711 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yargı süresince soruşturulması gereken her şeyin soruşturulacağını söyledi.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli güvenlik güçleri tarafından öldürülüyor.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

(AA/ DOĞ/GUR)

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