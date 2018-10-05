Filipinler\'de Uyuşturucuyla Mücadele… Düzenlenen Operasyonlarda Son 24 Saatte 16 Şüpheli Öldürüldü



Ankara, 5 Ekim 18 : Filipinler\'in Cebu kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında öldürülen şüphelilerin sayısı 16\'ya çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, kentteki operasyonlarda 7 şüpheli daha öldürüldü.

Böylece son 24 saatte uyuşturucu operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen şüpheli sayısı 16 oldu. Dün operasyonlarda 9 şüpheli öldürülmüştü.

Kentte düzenlenen operasyonlarda 100\'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Ülke genelinde 1 Temmuz 2016\'dan bu yana uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gercekleştirilen 108 bin 59 operasyonda en az 4 bin 800 şüpheli öldürüldü, 80\'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Uyuşturucu ticareti suçlarından aynı dönemde 576\'sı kamu görevlisi olmak üzere 152 binden fazla kişi de tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016\'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine şüpheliler için "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından bu nedenle sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç işlediğini" savunuyor.

(AA/ÖZ/HA)

