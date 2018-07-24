Filipinler\'de Muson Yağmurları Can Aldı





Ankara, 24 Temmuz 18 : Filipinler\'de muson yağmurları nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.Başkent Manila ve LuzonAdası\'da iki gündür etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kayması nedeniyle 25 kişinin öldüğü bildirildi.Bölgede 44 bin kişinin sellerden etkilendiği, 3 bin 65\'inin de evlerinden güvenli yerlere tahliye edildiği kaydedildi.Yağışların devam etmesi beklenen bölgede afet durumu ilan edildi.Ülkede geçen hafta görülen "Henry" adlı tropikal fırtına nedeniyle 72 bin kişi güvenli yerlere yerleştirilmişti.Filipinler\'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120\'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20\'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.(AA/AK/ŞEB)