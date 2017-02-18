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18 Şubat 2017 Cumartesi 14:45

Filipinler'de Katoliklerden Duterte Karşıtı Yürüyüş...

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü politikaları eleştiren binlerce Katolik, yürüyüş düzenledi.

Filipinler'de Katoliklerden Duterte Karşıtı Yürüyüş...
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Manila, 18 Şubat 17 : Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü politikaları eleştiren binlerce Katolik, yürüyüş düzenledi.

Duterte'nin uyuşturucu politikalarına karşı çıkan binlerce Katolik, başkent Manila'da ellerinde "Hayatı seç" ve "Ölüm cezasına hayır" pankartları taşıyarak yürüdü.

Polis, aralarında kilise yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık on bin kişinin "Yaşam İçin Yürü" yürüyüşüne katıldığını belirtirken, organizatörler rakamın çok daha fazla olduğunu savundu.

Başpiskopos Socrates Villegas, hiçbir uygar ülkenin bu tür yasa dışı eylemlerin hız kesmeden devam etmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Villegas, "Şüpheliler mahkemelerde yargılanmalı, asla mahkemenin yargı yetkisi dışında değil. İdam, cinayettir. Öldürmenin yanlış olduğunu, öldürenlere, öldürerek öğretemeyiz." dedi.

Devlet Başkanı Duterte, 6 Şubat'ta Katolik Kilisesi'nin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü politikalarını eleştirmesi üzerine bu savaşı sürdüreceğini, bu uğurda cehenneme gitmeyi bile göze aldığını belirterek, halkına "birlikte cehenneme gitme" çağrısında bulunmuştu.

Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansı'nda yayımlanan mektupta, Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu savaşının yoksul bölgelerde "korku krallığına" yol açtığı iddia edilmişti.

Kiliselerdeki vaazlarda, yüzde 80'i Katolik olan Filipinler halkının 7 ayda 7 bin kişinin öldürülmesine neden sessiz kaldığı sorgulanmıştı.

Duterte ise kilisenin eleştirilerine tepki göstermiş ve Filipinler halkına seslenerek, "Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin." demişti.

Devlet başkanlığı koltuğuna geçen yıl 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Ülkedeki uyuşturucu sorunuyla mücadele çerçevesinde ilgili kişilerin "katledilmesi" gerektiğini savunan Duterte, "Hitler, 3 milyon Yahudi'yi katletti. Filipinler'de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler'in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular. Bunlardan kurtulmak, ülkemdeki uyuşturucu sorununa son verecek ve gelecek nesilleri bu beladan kurtaracak." ifadelerini kullanmıştı.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

(AA/RU/SEL)

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