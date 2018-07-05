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Filipinler\'de Hükümet Komünist İsyancılarla Barış Koşullarını Açıkladı

Manila, 5 Temmuz 18 : Filipinler\'de hükümet, komünist isyancılarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi için kırsaldaki silahlı grupların belirli bölgelerde toplanması ve yerinde müzakerelere başlanması koşullarını öne sürdü.

Filipinler\'de Hükümet Komünist İsyancılarla Barış Koşullarını Açıkladı

Manila, 5 Temmuz 18 : Filipinler\'de hükümet, komünist isyancılarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi için kırsaldaki silahlı grupların belirli bölgelerde toplanması ve yerinde müzakerelere başlanması koşullarını öne sürdü.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Filipinler\'de Hükümet Komünist İsyancılarla Barış Koşullarını Açıkladı

Manila, 5 Temmuz 18 : Filipinler\'de hükümet, komünist isyancılarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi için kırsaldaki silahlı grupların belirli bölgelerde toplanması ve yerinde müzakerelere başlanması koşullarını öne sürdü.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte\'nin Danışmanı Jesus Dureza, yaptığı açıklamada, görüşmelerin sonraki aşamaya taşınabilmesi için silahlı isyancıların belirli yerlerde toplanmasını ve müzakerelerin Oslo yerine Manila\'da sürdürülmesini talep ettiklerini belirtti.
Dureza ayrıca Yeni Halk Ordusu (NPA) militanlarının kırsal bölgelerde "devrim vergisi" adı altında iş adamlarından ve halktan para toplamaya son vermesi ve gelecekte koalisyon hükümetinin parçası olma talebinden vazgeçmesini istediklerini ifade etti.
Komünist isyancıların söz konusu koşullara karşı çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle örgütün Avrupa\'daki liderlerinin görüşmeler için Manila\'ya gelmeyi kabul etmesi beklenmiyor.
Hükümet ile komünist isyancılar arasında Norveç\'in başkenti Oslo\'da sürdürülen barış görüşmelerine 1 Haziran\'da ara verilmişti.
Komünist isyancıların lideri Jose Maria Sison, Oslo\'daki müzakerelerde tarafların 21 Haziran\'dan itibaren "eylemsizlik hali" başlatma konusunda anlaşmaya vardığını, müzakerelere 28 Haziran\'dan itibaren devam edileceğini açıklamıştı.
Öte yandan Filipinli yetkililer, gerillaların "eylemsizlik halini" kötüye kullandığına dair endişelerini dile getirmişti.
Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı NPA, 1969\'dan bu yana hükümete karşı silahlı isyan yürütüyor. Güvenli güçleriyle gerillalar arasındaki çatışmalarda yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti.
(AA/AK/ŞEB)
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