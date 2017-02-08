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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Filipinler'de Gecekondu Bölgesinde Yangın

Filipinler'in başkenti Manila'daki gecekondu bölgesinde çıkan yangında 15 bin kişi evsiz kaldı.

Filipinler'de Gecekondu Bölgesinde Yangın
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YANGINDA BİNDEN FAZLA EV KÜLE DÖNDÜ, 15 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI 

Manila, 8 Şubat 17 : Filipinler'in başkenti Manila'daki gecekondu bölgesinde çıkan yangında 15 bin kişi evsiz kaldı.

İtfaiye yetkilileri, liman yakınlarındaki gecekondu mahallesinde dün gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı.

Daracık sokaklardan oluşan Parola Compound adlı mahallede hızla yayılan yangında binden fazla ev küle döndü, 15 bin kişi evsiz kaldı.

Yetkililer, itfaiyecilerin yoğun çabaları sonucu ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 7 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Bölgedeki üç büyük bina tahliye merkezine dönüştürüldü ve 3 bin aileye gıda ve su yardımı sağlandı.

Tahliye merkezlerine yerleştirilmeyen binlerce kişi ise yangından kurtardıkları eşyalarıyla limana çıkan yollarda bekleyişini sürdürüyor.

Kalabalıktan dolayı sevkiyat kamyonlarının limana giriş ve çıkışlarında sorunlar yaşanıyor. 

(AA/AK/GÜL)

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