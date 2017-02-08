Filipinler'de Gecekondu Bölgesinde Yangın

Kalabalıktan dolayı sevkiyat kamyonlarının limana giriş ve çıkışlarında sorunlar yaşanıyor.

Bölgedeki üç büyük bina tahliye merkezine dönüştürüldü ve 3 bin aileye gıda ve su yardımı sağlandı.

İtfaiye yetkilileri, liman yakınlarındaki gecekondu mahallesinde dün gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı.