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13 Şubat 2017 Pazartesi 10:29

Filipinler'de Deprem Ateşkesi

Filipinler'de komünist isyancıların tek taraflı ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Filipinler'de Deprem Ateşkesi
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FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİNİN SİLAHLI KANADI YENİ HALK ORDUSU-KUZEY MİNDANAO BÖLGESİ SÖZCÜSÜ MONTERO, DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ULAŞTIRILMASI İÇİN TEK TARAFLI ATEŞKES İLAN ETTİKLERİNİ DUYURDU

Zamboanga, 13 Şubat 17 : Filipinler'de komünist isyancıların tek taraflı ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu-Kuzey Mindanao Bölgesi (NPA-NEMR) Sözcüsü Ariel Montero, hükümetin deprem mağdurlarına yardım ulaştırmasına olanak sağlamak için tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

Montero, cumartesi günü başlayan ateşkesin 20 Şubat'ta yerel saatle gece yarısı sona ereceğini ifade etti.

Ateşkesin, depremin merkez üssü ve NPA'nın 16. Cephesi'nin elindeki Mindanao Adası'nın Surigao del Norte kenti ile Agusan del Norte bölgesinin Cabadbaran, Tubay, Jabonga ve Santiago ilçelerinde geçerli olacağını kaydeden Montero, böylece Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin ve polisinin de aralarında bulunduğu yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının, depremden zarar gören, özellikle dağlık kesimlerdeki bölgeleri inceleme olanağı bulacağını belirtti.

Montero, "Her şeyden önce ateşkes halka acil yardım ulaştırılmasına olanak sağlamak ve zarar gören mülkiyetler ile geçim kaynaklarının onarılmasına destek olmak için ilan edildi." ifadesini kullandı.

Komünist isyancıların Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin de benzer şekilde ateşkes ilan etmesini beklediği öğrenildi.

Ordu yetkilileri, daha önce NPA'ya Surigao del Norte'de saldırı ve çatışmadan kaçınması çağrısı yapmıştı.

Bu arada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, depremin yaralarının sarılması için 40 milyon dolar bütçe ayırdı.

Ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nın Surigao del Norte kenti yakınlarında cuma günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatın kaybetmişti, 126 kişi yaralanmıştı.

Ülkedeki komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği duyurulmuştu.

Komünist isyancılar 1 Şubat'ta, hükümeti siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlamış, ülkede 6 aydır süren tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halk Ordusu (YHO) örgütü, 2 Şubat'ta düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Bunun üzerine 3 Şubat'ta, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte komünist isyancılarla 6 aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini ve isyancılarla devam eden barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

(AA/ÖZ/FEZ)

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