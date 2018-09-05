Filipinler\'de Belediye Başkanına Suikast



DUTERTE\'NİN UYUŞTURUCU TİCARETİYLE BAĞLANTILI YETKİLİLER LİSTESİNDE YER ALAN RONDA BELEDİYE BAŞKANI MARİANO BLANCO OFİSİNDE UĞRADIĞI SUİKAST SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Manila, 5 Eylül 18 : Filipinler\'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte\'nin uyuşturucu ticaretiyle ilgisi olduğunu iddia ettiği belediye başkanı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Filipinler polisinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cebu eyaletine bağlı Ronda kasabasının belediye başkanı Mariano Blanco\'nun, başkanlıktaki ofisinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Minibüsle gelen otomatik silahlı saldırganların nöbetçileri etkisiz hale getirdikten sonra ofisinde uyuyan Blanco\'ya ateş açtığı belirtildi.

Belediye Başkanı Blanco\'nun saldırıda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Blanco, Devlet Başkanı Duterte\'nin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yetkililer listesinde yer alıyordu. Bu sebeple belediye bakanının yerel polis güçleri üzerindeki otoritesi kaldırılmıştı.

Ölüm tehditleri alan Blanco, bu nedenle evinde ve ofisinde dönüşümlü olarak geceliyordu.

Blanco\'nun yeğeni, Belediye Başkan Yardımcısı Jonah John Ungab şubat ayında Cebu şehrinde motorsikletli silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Filipinler\'de belediye başkanlarına yönelik silahlı saldırıların artttığı gözleniyor. Temmuz ayında ülkenin güneyindeki Tanaunan şehrinin belediye başkanı Antonio Halili bir tören sırasında yakındaki tepeden açılan ateş sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti.

Ertesi gün ise kuzeydeki General Tinio şehrinin belediye başkanı, motorsikletli saldırganlarca vurularak öldürülmüştü.

Suikastlerin faillerinin yakalanamaması, cinayetlerin siyasi iktidar tarafından azmettirildiği şüphesine yol açıyor.

(AA/DOĞ/ÖK)

