Filipinler\'de Anayasa Mahkemesi Başkanının Görevine Son Verildi



Ankara, 11 Mayıs 18 (.): Filipinler\'de Anayasa Mahkemesi\'nde yapılan oylamayla Mahkeme Başkanı Maria LourdesSereno\'nun görevine son verildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Mahkeme Sözcüsü Theodore Te, mahkemede hükümetin talebi üzerine yapılan oylamayla 14 hakimden 8\'inin Sereno\'nun görevine son verilmesi yönünde oy kullandığını kaydetti.

Te, Sereno\'nun atanma sürecindeki ihlaller nedeniyle oylama yapıldığını söyledi.

Sereno\'nun sözcüsü JojoLacanilao bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Sereno hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, kararı temyize götüreceklerini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi\'nde yapılan oylama öncesinde Sereno taraftarı çok sayıda kişi mahkeme önünde toplanarak oylamayı protesto etti.

Maria LourdesSereno, çok sayıda hükümet tasarısına karşı oy kullanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı RodrigoDuterte, geçen ay Sereno\'yaithafen yaptığı konuşmada, "Sen benim düşmanımsın. Anayasa Mahkemesinin dışında olmalısın." ifadelerini kullanmıştı.

(AA/TUĞ/ŞEB)

