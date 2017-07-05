Filipinler'de 2 Vietnamlı Rehine Ölü Bulundu

Zamboanga, 5 Temmuz 17 : Filipinler'de geçen yıl Ebu Seyyaf terör örgütü tarafından kaçırıldığı sanılan 2 Vietnamlı rehinenin cansız bedeni bulundu.

Batı Mindanao Komutanlığından Tümgeneral Carlito Galvez, Vietnam vatandaşı Hoang Thong ve Hoang Va Hai'nin cesetlerinin Basilan Adası'ndaki Sumisip kasabasında bölge sakinleri tarafından bulunduğunu belirtti.

Vietnamlıların ailelerine başsağlığı dileyen Galvez, rehinelerin başları kesilerek öldürülmesini "barbarca" olarak niteledi.

Asker ve polisin kaçırılan rehinelerin kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yaptığına işaret eden Galvez, "Ebu Seyyaf örgütü, İslam'ın gerçek takipçileri olan Müslüman kardeşlerimizi hiç bir şekilde temsil etmiyor." dedi.

Hoang Thong ve Hoang Va Hai, kasım ayında Basilan Adası açıklarında saldırıya uğrayan Vietnam bandıralı yük gemisinin kaçırılan 6 mürettebatı arasında bulunuyordu. Denizcilerden biri haziran ayında kurtarılmıştı. Diğer 3'ünün hala rehin tutulduğu sanılıyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)