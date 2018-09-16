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Filipinler'deki Mangkhut Tayfunu

TAYFUNDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Filipinler'deki Mangkhut Tayfunu

TAYFUNDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28'E YÜKSELDİ

16 Eylül 2018 Pazar 09:38
Filipinler'deki Mangkhut Tayfunu


TAYFUNDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Tuguegarao, 16 Eylül 18 : Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 28'e çıktı.

Emniyet Müdürü Oscar Albayalde, ülkeyi dün etkisi altına alan tayfundan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.

Ölenlerin çoğunun tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarında yaşamını yitirdiğini belirten Abayalde, 100 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetti.

Yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi.

Hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket ettiği aktarıldı.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

Son Güncelleme: 16.09.2018 13:14
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