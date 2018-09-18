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Filipinler'deki Heyelanda Ölenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

Filipinler'deki Heyelanda Ölenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

18 Eylül 2018 Salı 06:53
Filipinler'deki Heyelanda Ölenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

Filipinler'de altın madeninde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, dün Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde yaşanan heyelanın ardından 6 cesede daha ulaşıldı.

40'dan fazla kişinin toprak altında kaldığı heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İki gün önce bölgeyi etkisi altına alan Mangkhut tayfununun heyelana yol açmış olabileceği kaydedildi.

Son açıklamada, bugün Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket eden Mangkhut tayfunu nedeniyle ülkede 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 10:21
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