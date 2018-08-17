Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yaklaşık 4 Bin 500 Suçlu Öldürüldü!

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yaklaşık 4 bin 500 suçlu öldürüldü.

Ulusal Polis Sözcüsü Benigno Durana yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2016 - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 105 bin 658 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Durana, iki senedir yürütülen operasyonlarda, 4 bin 414 suçlunun öldürüldüğünü kaydetti ve bu sayının günlük ortalama 6 kişinin ölümüne denk geldiğini bildirdi.

Uyuşturucu ile mücadelenin kanlı olmasını istemediklerini vurgulayan Durana, "Bu gerçek hayattan bir kesit. Yürüttüğümüz mücadele genellikle silahlı uyuşturucu suçluları ile oluyor. Bu nedenle yasaların ulaşamadığı yerlerde mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda 87 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Uyuşturucu ticareti suçlarından aynı dönemde 569'u kamu görevlisi olmak üzere, 152 bin 123 kişi tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.