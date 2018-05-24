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Filipinler'de Sıkıyönetim Karşıtı Gösteri

Filipinler'in güneyinde bir yıldır uygulanan sıkıyönetimin kaldırılması için başkent Manila'da gösteriler düzenlendi.

Filipinler'de Sıkıyönetim Karşıtı Gösteri

Filipinler'in güneyinde bir yıldır uygulanan sıkıyönetimin kaldırılması için başkent Manila'da gösteriler düzenlendi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:09
Filipinler'de Sıkıyönetim Karşıtı Gösteri


Filipinler'in güneyinde bir yıldır uygulanan sıkıyönetimin kaldırılması için başkent Manila'da gösteriler düzenlendi.
Manila'da sokaklara dökülen göstericiler, insan hakları ihlalleri, cinayetler ve yasa dışı tutuklamalar nedeniyle Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde bir yıldır uygulanan sıkıyönetimin sona ermesini talep etti.
Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, yaptığı açıklamada, sıkıyönetimin kaldırılması için bir neden göremediklerini söyledi.
Roque, sıkıyönetimin zamanı geldiğinde kaldırılacağını belirtti.

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Filipinler Kongresi, geçen aralıkta Devlet Başkanı RodrigoDuterte'nin ülkenin güneyinde sıkıyönetimin bir yıl daha uzatılması talebini onaylamıştı.
Sıkıyönetimin uzatılmasına muhalefet edenler, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve Duterte'nin tüm ülkede sıkıyönetim ilan etmesinin önünü açacağını savunuyor.
Filipinler ordusu, 23 Mayıs 2017'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü ele başlarındanİsnilonHapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.
Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.
Marawi'deki operasyonlar ve şiddet olaylarında bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yarım milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerSIKIYönetimGösteri
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