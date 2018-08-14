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Filipinler'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Filipinler'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti

14 Ağustos 2018 Salı 06:21
Filipinler'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA 6 KİŞİ ÖLDÜ - SELLERDEN 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Filipinler'de hafta sonu etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 6 kişi öldü.
Filipinler basınının Afet Gözetleme Ajansı'na dayandırdığı haberlerde, başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hafta sonu etkili olan aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olduğu su baskınları yüzünden yaklaşık 60 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Seller nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi, bölgede 1,1 milyon kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi.
Manila polisi, başkentte 31 bölgenin sular altında kaldığını belirtirken, çamurlu sel sularının sürüklediği çöp ve atıklar yöre sakinlerine zor anlar yaşattı.
Marikina Nehri'nin taşması sonucu balıklar karaya vururken bölgede çok sayıda ev ve araç hasar gördü.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 09:53
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