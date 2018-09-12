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Filipinler'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı...14 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

Filipinler'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı...14 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:25
Filipinler'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı...14 Kişi Hayatını Kaybetti


KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

Filipinler'de freni boşalan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Başkomiser Rolando Nana, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün frenlerinin boşalması sonucu Kalinga kentine bağlı Balbalan kasabası yakınlarındaki virajlı yolda uçuruma yuvarlandığını açıkladı.
Nana, kazada 14 kişinin öldüğünü, aralarında şoförün de olduğu 24 kişinin yaralandığını belirtti.
Ölenlerden bazılarının, kentteki bankadan işsizlik maaşını alıp köyüne dönen yoksul insanlar olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 12.09.2018 13:55
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