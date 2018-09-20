Filipinler'de Heyelan: 4 Ölü, 7 Yaralı

HEYELANDA YAKLAŞIK 30 EV TOPRAK ALTINDA KALDI



Manila, 20 Eylül 18 : Filipinler'in Cebu bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelanda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Naga Belediye Meclis Üyesi CarmelinoCruz, heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralanan 7 kişinin kurtarıldığını belirtti.



Cruz, "Zamanımız azalıyor. Afet bölgesindeki yer hala sallanıyor. Bir yandan kurtarma çalışmalarını hızlandırıyor diğer yandan da kurtarma ekiplerimizin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.



Naga şehrinden emniyet yetkilisi RoderickGonzales de AssociatedPress'e (AP) telefonla yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını ve evlerde kaç kişi olduğunun henüz bilinmediğini söyledi.



Gonzales, heyelanda ölenler arasında iki yaşlı kadın ve bir çocuğun olduğunu bildirdi.



Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Yetkililer, heyelan bölgesinde 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.



Filipinler'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısının 81'e çıktığı belirtilmişti.



Filipinler polisi, dün yaptığı açıklamada, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu ve 71 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.



Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtilmişti.



İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.