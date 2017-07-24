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24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

Filipinler'de El Bombalı Saldırı

Filipinler'in Mindanao eyaletinde DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü tarafından düzenlenen el bombalı saldırıda en az 9 asker hayatını kaybetti.

Filipinler'de El Bombalı Saldırı
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MİNDANAO EYALETİNDE MAUTE ÖRGÜTÜ MİLİTANLARININ SALDIRISI SONUCU 9 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

 Filipinler'in Mindanao eyaletinde DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü tarafından düzenlenen el bombalı saldırıda en az 9 asker hayatını kaybetti.

Batı Mindanao Komutanlığından Korgeneral Carlito Galvez, dün basına yaptığı açıklamada, cuma günü Marawi kentinde Maute örgütü militanlarının askerlere düzenlediği el bombalı saldırıda en az 9 askerin yaşamını yitirdiğini ve 49 askerin yaralandığını bildirdi.

Filipinler'de Kongre'de önceki gün yapılan oylamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talebi üzerine Mindanao eyaletinde sıkıyönetimin yılsonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Marawi'de yaklaşık 2 aydır süren çatışmalar ve operasyonlarda 428 militan, 105 asker ve 45 sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen, Abdullah-Ömer Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, Nisan 2015'te terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

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