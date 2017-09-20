Filipinler'de Çatışma

CENTRAL LUZON BÖLGESİNDE, ORDU İLE İSYANCILAR ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 9 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ



Filipinler'de ülkenin kuzeyindeki Central Luzon bölgesinde komünist isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Ordu sözcüsü Albay EdgardArevalo, yaptığı açıklamada, NuevaEcija vilayetine bağlı Carranglan kasabası yakınlarında yasa dışı Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NDF) militanları ile askerler arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Arevalo, yaklaşık iki saat süren çatışmada 9 militanın ölü ele geçirildiğini dile getirdi. Arevalo, silahlı eylemlerin, hükümet ile gerillalar arasında askıya alınan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarını baltaladığını kaydetti.

Örgüt, iki gün önce başkent Manila'nın güneyindeki Mindoro Adası'nda bir köy korucusunu kaçırmıştı.

Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında geçen yıl 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da barış görüşmeleri başlatılmış, bu süreçte örgüt hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmeleri 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmelerle sürdürülmüştü.

Komünist isyancılar 1 Şubat'ta, hükümeti siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlamış, ülkede 6 aydır süren tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Örgüt, 2 Şubat'ta düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürüp, 2 askeri kaçırmıştı. Bunun üzerine Devlet Başkanı RodrigoDuterte hükümetin ateşkesi sona erdirdiğini ve isyancılarla devam eden barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye döneceğini belirtmişti.