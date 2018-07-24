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Filipinler'de Bangsamoro yasarısı mecliste onaylandı

Filipinler'de Bangsamoro yasarısı mecliste onaylandı

24 Temmuz 2018 Salı 12:09
Filipinler'de Bangsamoro yasarısı mecliste onaylandı

Filipinler'de, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara kapsamlı özerklik tanıyacak Bangsamoro Organik Yasa Tasarısı (BOL) Temsilciler Meclisi'nde onaylanarak Devlet Başkanı RodrigoDuterte'nin imzasına sunuldu.
Filipin yerel basınından Phil Star'ın haberine göre, eyalet ve adaları "Bangsamoro Özerk Bölgesi" olarak tanıyan BOL tasarısı Duterte'nin imzasının ardından yasalaşarak yürülüğe girecek.
Filipinler'de merkezi yönetime karşı yaklaşık 40 yıl süren ve 120 bin kişinin yaşamını kaybettiği ayaklanmanın ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Filipinler hükümeti arasında 27 Mart 2014'te Bangsamoro Kapsamlı Barış Anlaşması imzalanmıştı.
MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerklik tanıması öngörülen Bangsamoro Yasa Tasarısı önerisini Duterte'ye geçen yıl temmuz ayında iletmişti.
Duterte, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı bitmeden Bangsamoro yasası geçecek. Eğer geçmezse devlet başkanlığı görevinden istifa ederim." ifadesini kullanmıştı.
Yasaya öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Duterte, Mindanao'da süregelen anlaşmazlığı çözmeye uğraşmaktan yorulduğunu söylemişti.
Duterte, ayrıca, Mindanao'nun toprak reform bölgesi ilan edileceğini, bunun da Morolulara önemli bir geçim kaynağı sağlayacağını dile getirmişti.
Tasarı, dün Senato'dan geçmesine karşın Temsilciler Meclisi'nde katılım çoğunluğu sağlanamadığından yasalaşma öncesi son aşama kabul edilen Duterte'nin imza onayına sunulamamıştı.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:57
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