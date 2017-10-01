Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2017 Pazar 13:14

Filipinler BM İle İş Birliğine Hazır

Filipinler, ülkede uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihllalerinin soruşturulmasında Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

Filipinler BM İle İş Birliğine Hazır
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

MANİLA YÖNETİMİ, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN SORUŞTURULMASINDA BM İLE ÇALIŞMAYA İSTEKLİ

Filipinler, ülkede uyuşturucuyla mücadele ve insan hakları ihllalerinin soruşturulmasında Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Alan Peter S. Cayetano'nun, ülkesinin sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı meselelerde BM ile çalışmaya hazır olduğunu, "Filipinler'de insan haklarını nesnel biçimde değerlendirecek uzmanların hoş karşılanacağını" ilettiği belirtildi.

Cayetano, Manila yönetiminin uyuşturucuyla müdaleyi insan hakları ihlalleri için bir araç olarak görmediğini, aksine bu mücadeleyle tüm Filipinlilerin haklarının korunduğunu ifade ederek Batı medyasında durumu gerçekte olduğundan kötü gösteren bir algı yaratıldığını savundu.

Filipinler Dışişleri Bakanı'nın ayrıca Manila'nın Duterte yönetimini, uyuşturucu operasyonlarındaki ölümler nedeniyle defalarca eleştiren Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard'ı soruşturma ekibi içinde görmek istemediğini, ülkeye tarafsız müfettişler gönderilmesini arzu ettiğini kaydetti.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç işlemekle" suçluyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'nın Suriye Karnesi: 5 Bin 233 Sivil Öldürüldü Rusya'nın Suriye Karnesi: 5 Bin 233 Sivil Öldürüldü
Katalonya'daki Referandum Girişimine Polis Müdahalesi Katalonya'daki Referandum Girişimine Polis Müdahalesi
Efsane Yıllar Sonra Serbest Efsane Yıllar Sonra Serbest
Suudi Arabistan'da Kadınların Hala Sahip Olamadığı Haklar Suudi Arabistan'da Kadınların Hala Sahip Olamadığı...
Katalonya'da Referandum Karşıtı Gösteri Düzenlendi Katalonya'da Referandum Karşıtı Gösteri Düzenlendi
İtalya’da Kadına Şiddet Protesto Edildi İtalya’da Kadına Şiddet Protesto Edildi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Rusya'nın Suriye Karnesi: 5 Bin 233 Sivil Öldürüldü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya’nın Suriye'de 2. yılını dolduran askeri müdahalesi sonucu en...

Haberi Oku