Fildişi Sahili\'nde Meydana Gelen Selde 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara, 19 haziran 18 : Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili\'nin eski başkenti Abidjan\'da meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fildişi Ulusal Sivil Koruma Bürosundan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yağmurun Abidjan\'ı ikiye ayıran Lagune Nehri\'nin taşmasına yol açtığı belirtildi.

Nehrin taşması sonucu 10 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından yakın hastanelere nakledildi.

Meteoroloji yetkilileri, pazartesi gecesi başlayan yağmurların kesintili olarak devam edeceği uyarısında bulundu.

Bu arada şiddetli yağış ve sel nedeniyle nehirden kaçan timsahlar ve sürüngenler, nehirden ayrı küçük bir gölcükte tutuluyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)