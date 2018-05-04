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"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın ordu personelini azaltmak için başlattığı "ordudan gönüllü ayrılma" kampanyası kapsamında 2 bin 211 asker daha ordudan ayrılmak için başvuru yaptı.

"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın ordu personelini azaltmak için başlattığı "ordudan gönüllü ayrılma" kampanyası kapsamında 2 bin 211 asker daha ordudan ayrılmak için başvuru yaptı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:52
"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"

 Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın ordu personelini azaltmak için başlattığı "ordudan gönüllü ayrılma" kampanyası kapsamında 2 bin 211 asker daha ordudan ayrılmak için başvuru yaptı.

Fildişi Sahili Hükümet Sözcüsü Bruno Nabagne Kone'nin Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, hükümetin orduyu daha iyi düzenlemek ve personel sayısını azaltmak amacıyla 2017'de başlattığı, ''ordudan gönüllü ayrılma” kampanyasının 2. kısmı çerçevesinde 2 bin 211 asker orduyu bırakmak için başvurdu. 

Kampanya kapsamında orduyu terk eden her askere 15 milyon CFA Frankı (116 bin Türk lirası) ödeme yapıldı.

Fildişi Sahili Genelkurmay Başkanı Sekou Toure, vedalaşma töreninde yaptığı konuşmada, kampanyasının ilk kısmında bin 67 askerin başvurduğunu ve bu başvurulardan 991'inin kabul edildiğini belirtti.

Fildişi Sahili’nde 1999’da yaşanan askeri darbeden bu yana orduda düzensizlik ve itaatsizlik olayları sık sık yaşanıyor.

Ülkede 2002’de yeniden bir darbe girişimi yaşanması sonrası ordu ikiye bölünmüştü. Kuzey ve güney bölgelere ayrılan ordu içinde çatışmalar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 2011'de seçilmesiyle ordu tekrar birleşmişti.

Ouattara'nın 2017'de tekrar seçilerek başladığı ikinci döneminde, orduyu tekrar düzene sokmak ve personeli sınırlamak için Aralık 2017'de ''ordudan gönüllü ayrılma'' kampanyası başlatılmıştı.

Son Güncelleme: 04.05.2018 18:59
Anahtar Kelimeler:
AYRILMAGÖNÜLLÜOrduAfrikaBatı
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