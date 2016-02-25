Fiji'deki Kasırga

ÜLKEDE 42 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, BİNLERCE KİŞİNİN EVSİZ KALMASINA NEDEN OLAN WİNSTON KASIRGASI, ÜLKEYE 460 MİLYON DOLARLIK HASAR VERDİ

Fiji’de 42 kişinin ölümüne neden olan Winston Kasırgası'nın neden olduğu hasarın ilk belirlemelere göre 460 milyon doları bulduğu açıklandı.

Fiji Adalet ve Maliye Bakanı Aiyaz Sayed-Khaiyum yaptığı açıklamada, kasırganın binlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olduğu ülkede hasarın yaklaşık 460 milyon ABD doları civarında olduğunu belirtti.

Öte yandan, Fiji Havayolları, kasırga nedeniyle Başbakanlık Ulusal Afet Yardım ve Rehabilitasyon Fonu'na 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, maddi yardımın yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilecek yardım malzemelerinin ücretsiz taşıyacağı duyuruldu.

"120 bin çocuk etkilendi" Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada ise Fiji’de 120 bin çocuğun Winston Kasırgası'ndan etkilendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

The Fiji Times’ta yer alan habere göre, UNICEF Pasifik Temsilcisi Karen Allen, afet durumlarında genellikle çocukların savunmasız durumda kaldıklarını hatırlatarak, bu konuda Fiji hükümetini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ülkede 34 bin kişi evsiz durumda Binlerceevin hasar gördüğü Fiji’de, 34 bin kişi halen ülkede oluşturulan 424 tahliye merkezinde kalıyor.

Ülkeye, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri de maddi desteğin yanı sıra personel desteğinde bulunuyor.