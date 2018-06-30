Fıfa Dünya Kupası Müzesi Futbolseverleri Ağırlıyor...

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverlerin uğrak noktalarından biri de şampiyona tarihini konu alan FIFA Dünya Futbol Müzesi oluyor.

Başkent Moskova'daki önemli eserlerin de yer aldığı Yeni Arbat Sokağı'nda bulunan müzeye futbolseverlerin katılımı yoğun.

İki katlı olarak tasarlanan müzenin giriş katında 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan 32 takımın formaları sergileniyor. Şampiyonada yer alan taraftarların mesajlarına yer verilen bir köşe ile Dünya Kupası'nın resmi topunun yer aldığı bölümler de bu katta yer alıyor.

Müzenin iki katına uzanan dev ekranda, Dünya Kupası tarihinin anlatıldığı kısa film ziyaretçilerin gösterimine sunuluyor.

Müzenin ikinci katına çıkarken, sağınızda geride kalan 20 Dünya Kupası'nda kullanılan topların yer aldığı bir duvar, solunuzda ise şampiyona tarihinde kullanılan resmi posterler görülebiliyor.

ÜST KAT DÜNYA KUPASI TARİHİ

Müzenin üst katı ise ziyaretçileri Dünya Kupası geçmişine götürüyor.

Özel bölmelerde Dünya Kupası'na damga vurmuş maçlarda kullanılan formalar, kaleci eldivenleri ve afişler yer alıyor.

İlk Dünya Kupası'nın final bileti ve madalyaların da yer aldığı kattaki küçük ekranlarda da şampiyonanın ölümsüz anları yeniden hatırlanabiliyor.

FIFA Dünya Futbol Müzesi'nin üst katında, İsviçre'deki FIFA Müzesi'nden getirilen ve ilk Dünya Kupası olma özelliği de taşıyan Jules Rimet Kupası da özel bir bölümde ziyarete açılmış durumda.

Dünya Kupası'nın unutulmaz maçlarının formaları önünde, onların hikayelerini öğrenerek geçirilen zamanların sonrasında, futbolseverler, Cruyff, Pele, Maradona, Messi ve Ronaldo gibi yıldız isimlerin önemli sözlerinin yer aldığı duvarı da inceliyorlar.

Müzenin camdan dış cephesinde ise turnuvanın finale giden yolu işlenmiş vaziyete. Sokaktan geçen herkes müzenin dışındaki turnuva ağacından kupadaki maçların sonuçlarını ve eşleşmeleri görebiliyor.

Moskova'da 20 Temmuz'a kadar açık kalacak müzeyi, futbolseverler ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.