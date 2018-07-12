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FIFA'dan tarihe geçecek uyarı

FIFA, Dünya Kupası’nın gerçekleştiği Rusya’da oynanan maçlarda televizyonların güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini istedi.

FIFA'dan tarihe geçecek uyarı

FIFA, Dünya Kupası’nın gerçekleştiği Rusya’da oynanan maçlarda televizyonların güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini istedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:14
FIFA'dan tarihe geçecek uyarı

FIFA'dan tarihe geçecek uyarı

FIFA, Dünya Kupası’nın gerçekleştiği Rusya’da oynanan maçlarda televizyonların güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini istedi.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndaki maçlarda ekranlara yansıyan kadınlar, güzellikleriyle dikkat çekiyordu. Reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşünen televizyonlar ise bu görüntüleri arttırdı. FIFA'nın dikkatinden kaçmayan durum üzerine FIFA'dan çağrı geldi. FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federiko Adukki, güzel kadınların ekranlarda sık sık görünmesinin cinsiyetçiliği arttırdığını, maç önceleri ve sonraları kadınlara fiziki tacizlerin olduğunu dile getirerek güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini talep etti.

Moskova'da maç sonrası yaşanan bir olayda Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. Julia Guimaraes yine canlı yayında tacize uğramıştı. Bu tacizlerden sonra sosyal medyada #letherwork etiketiyle global protestolar başladı.

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