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FIFA 16'da 8 Bin Dolar Harcayan Çocuk

FIFA 16'da 8 Bin Dolar Harcayan Çocuk

13 Ocak 2016 Çarşamba 21:13
FIFA 16'da 8 Bin Dolar Harcayan Çocuk
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FIFA 16'da 8 Bin Dolar Harcayan Çocuk

FIFA 16 oynarken oyunda bazı özelliklere sahip olmak için 8 bin dolar (yaklaşık 24 bin TL) harcayan çocuk ailesini şoke etti.

Oyun satışları arasında dijital satın almaların payı günden güne artarken, bu işlem gün geçtikte daha da güvenli hale geliyor. Maalesef bunca teknoloji içinde bile kredi kartlarının zayıf bir noktası var: Çocuklar!

Bazı ülkelerde acil ihtiyaçlar ve aile üyelerinin satın alımları söz konusu olduğunda, kredi kartlarında harcamaları üzerindeki güvenlik adımlarını esnetebilmek mümkün. Maalesef bu durum Kanadalı Lance Perkins'in başına ummadığı bir sorun açmış durumda. Perkins'in 17 yaşındaki oğlu Xbox One üzerinden FIFA 16'ya öyle bir yüklenmiş ki, oyun içi içeriklerden, FIFA puanlarından sonra geride yaklaşık 8 bin dolarlık bir fatura bırakmış!



Perkins oğlunun FIFA 16'yı bir defa ödeme alınan, bir daha para harcamak zorunda olmadığı bir oyun zannettiğini ve her yaptığı satın alma işleminden sonra karttan para tahsil edildiğini düşünemediğini söylüyor.

Durum bu noktada biraz daha karışmış çünkü bankanın işlem yapabilmesi için, kanunlara göre Lance Perkins'in oğlunu dolandırıcılık ile suçlaması gerekiyor. Sorunu Microsoft'a taşıdığında ise firmadan bu gibi alımlarda kendisinden onay isteyen bir güvenlik metodunu zaten uyguladıklarına dair bir yanıt almış ve bir daha hiç bir Xbox ürünü almayacağını belirtiyor. 
Son Güncelleme: 13.01.2016 23:14
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