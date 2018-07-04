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FHKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat Trump'ı emlakçıya benzetti

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelenen barış planını eleştirdi.

FHKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat Trump'ı emlakçıya benzetti

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelenen barış planını eleştirdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:39
FHKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat Trump'ı emlakçıya benzetti

FHKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat Trump'ı emlakçıya benzetti

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelenen barış planını eleştirdi.

İşgal altındaki Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmeler yapan Ureykat, İsrail ve ABD yönetimini eleştirdi.

Washington ve Tel Aviv'i, Filistin yönetimini hedef alan yaptırımları sebebiyle Filistin meselesinde iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan çabalara öncülük etmekle suçlayan Ureykat, "ABD ve İsrail yönetimleri Filistin meselesinin çözümünde müzakereden dikta etmeye geçti. Bu, Filistinliler tarafından asla kabul edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına da değinen Ureykat, "Beyaz Saray büyük insanlar tarafından yönetilmeli, emlakçılar tarafından değil. Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlık emlakçıların yöntemiyle çözülemez" diye konuştu.

"İsrail'in vergi kararı Filistin yönetiminin yıkımıyla eşdeğer"

İsrail Meclisi'nin geçen Pazartesi kabul ettiği, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısına da değinen Ureykat,"Filistinlilerin parasına el konulması Filistin yönetiminin yıkılmasıyla eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

Ureykat, İsrail'in vergilerden kesinti kararına rağmen Filistin yönetiminin, tutuklu ve şehit ailelerine yapılan ödemeleri sürdüreceğini dile getirdi.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail Parlamentosu'nda 2 Haziran'da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereği, İsrail yönetimi Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.

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