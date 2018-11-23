banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92757
ALTIN
207.679
DOLAR
5.2716
STERLİN
6.7699
EURO
5.9951
Evinde ölü bulundu
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Memleketde neler oluyor
MEMLEKETDE NELER OLUYOR
İskele'de kurşunlama
İSKELE'DE KURŞUNLAMA
Ali Hakansoy'un evini kurşun yağmuruna tuttular
Son Dakika
İSKELE'DE KURŞUNLAMA
banner282
Flaş Haber
Memleketde neler oluyor
Kapat

Fetö\'ye Yönelik "ankesörlü Telefon" Operasyonunda 5 Tutuklu

ÇANKIRI MERKEZLİ 8 İL VE KKTC\'DE FETÖ/PDY\'YE YÖNELİK

Fetö\'ye Yönelik "ankesörlü Telefon" Operasyonunda 5 Tutuklu

ÇANKIRI MERKEZLİ 8 İL VE KKTC\'DE FETÖ/PDY\'YE YÖNELİK

23 Kasım 2018 Cuma 08:11
Fetö\'ye Yönelik
ÇANKIRI MERKEZLİ 8 İL VE KKTC\'DE FETÖ/PDY\'YE YÖNELİK "ANKESÖRLÜ TELEFON" OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 ASKERDEN 5\'İ TUTUKLANDI, 4\'Ü ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANARAK ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI
Çankırı, 23 Kasım 18 : Çankırı merkezli 8 il ve KKTC\'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 askerden 5\'i tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8\'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş subay ve astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı F.T ile astsubaylar D.D, A.C, E.K, M.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 Kasım\'da Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari ve Şırnak ile KKTC\'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.
(AA/ÖZ/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Çatışma
Abd'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Çatışma
Ab, Brexıt Zirvesine Hazırlanıyor
Ab, Brexıt Zirvesine Hazırlanıyor
Yunanistan'da Devlet İle Kilisenin Ayrılması Tartışmaları
Yunanistan'da Devlet İle Kilisenin Ayrılması Tartışmaları
Pakistan'da Çin Konsolosluğu’na Bombalı Ve Silahlı Saldırı
Pakistan'da Çin Konsolosluğu’na Bombalı Ve Silahlı Saldırı
Kolombiya'da Üniversite Öğrencileri Polisle Çatıştı
Kolombiya'da Üniversite Öğrencileri Polisle Çatıştı
Finlandiya, Suudi Arabistan Ve Bae'ye Silah Satışını Durdurdu
Finlandiya, Suudi Arabistan Ve Bae'ye Silah Satışını Durdurdu
Bangladeş'te Muhalefet Partisi Yetkilisi Nehirde Ölü Bulundu
Bangladeş'te Muhalefet Partisi Yetkilisi Nehirde Ölü Bulundu
Bae'nin İngiliz Vatandaşını Ömür Boyu Hapse Mahkum Etmesi
Bae'nin İngiliz Vatandaşını Ömür Boyu Hapse Mahkum Etmesi
Fransa'da Akaryakıt Zamları Protestoları
Fransa'da Akaryakıt Zamları Protestoları
Sri Lanka'da Toplu Mezardan 230 Kişiye Ait İskelet Çıktı
Sri Lanka'da Toplu Mezardan 230 Kişiye Ait İskelet Çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim