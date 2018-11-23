Fetö\'ye Yönelik





ÇANKIRI MERKEZLİ 8 İL VE KKTC\'DE FETÖ/PDY\'YE YÖNELİK "ANKESÖRLÜ TELEFON" OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 ASKERDEN 5\'İ TUTUKLANDI, 4\'Ü ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANARAK ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDIÇankırı, 23 Kasım 18 : Çankırı merkezli 8 il ve KKTC\'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 askerden 5\'i tutuklandı.Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8\'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş subay ve astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı F.T ile astsubaylar D.D, A.C, E.K, M.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 Kasım\'da Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari ve Şırnak ile KKTC\'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.(AA/ÖZ/GÜL)