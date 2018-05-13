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FETÖ'nün “Sahte Kimlik“le yeniden yapılanma tezgahı

Türkiye’de, Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)

FETÖ'nün “Sahte Kimlik“le yeniden yapılanma tezgahı

Türkiye’de, Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)

13 Mayıs 2018 Pazar 14:08
FETÖ'nün “Sahte Kimlik“le yeniden yapılanma tezgahı

Türkiye’de, Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyon kapsamında deşifre edilen gizli haberleşme programı yazışmalarında, örgütün sahte kimlik çıkaran firari üyelerince Türkiye genelinde tekrar yapılanma çabasında olduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik soruşturması kapsamında geçen yıl ekim ayında gözaltına alınan 33 şüpheli ile bu yıl 8 Mayıs'ta gözaltına alınan 37 zanlıdan itirafçı olanlar, örgütün yeni yapılanması hakkında detaylı bilgiler verdi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün deşifre olan ByLock, CoverMe, Kakao Talk ve Eagle gibi şifreli programların ardından "Falcon" isimli yeni iletişim ağını yoğun şekilde kullandığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında "Falcon" programının yüklü olduğu tespit edildi.

Ülke genelinde haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt mensuplarının, Afyonkarahisar'daki operasyonda gözaltına alınan örgütün ilçe imamı T.M'ye "Falcon" programı üzerinden ulaşarak, sahte kimlik çıkarma talebinde bulunduğu belirlendi.

Örgütün ilçe imamının da müracaat eden örgüt üyeleri için, evindeki bilgisayarda kayıtlı olan seçmen bilgileri üzerinden sahte kimlik çıkarılmasını sağladığı tespit edildi. Örgüt mensubu olup haklarında yakalama kararı bulunanların firari örgüt mensuplarının, bu şekilde çıkarılan sahte kimlikle Türkiye genelinde tekrar yapılanma çabasında olduğu saptandı.

İtirafçıların, örgütün, "ülke geneli kimlik yapılanma sorumlusu", "yeni il imamı", "yeni ilçe imamı", "yeni örgüt evleri sorumlusu", "yusuflar grubu sorumlusu", "eğitim grupları sorumlusu", "tahliye grupları sorumlusu" şeklide Türkiye genelinde tekrar yapılandıkları şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Yine FETÖ'nün iletişim ağı "Falcon" üzerinden, örgüt üyelerine cumhuriyet başsavcısı, il emniyet müdürü ve operasyonlara katılan polislerin yıpratılması için sosyal medyada "işkence yapıldığı" yönünde kara propaganda yapılması talimatı verildiği tespit edildi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden "kara propaganda" yaptığı tespit edilen hesaplar için de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yazışmalarda, cezaevlerindeki FETÖ mensuplarının ailelerine de yine örgüt tarafından para yardımında bulunulduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'nin "hücre evleri"ne yönelik 30 Ekim 2017'de düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanmıştı. Bu yıl da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden örgütün ilçe imamının bilgisayar ve flash belleğinde 49 milyon vatandaşa ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulunmuştu.


 

Son Güncelleme: 13.05.2018 18:26
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