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FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayının sonunda serbest bırakılan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayının sonunda serbest bırakılan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

09 Haziran 2018 Cumartesi 20:25
FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı

FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayının sonunda serbest bırakılan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu yazdı.

'8'LERİ KIŞLADA KORUYORLAR'
Gazetenin ''8'leri kışlada koruyorlar'' manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeriyede bulundukları belirtildi.

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Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Habere göre Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek bir suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor.

80 KİŞİLİK POLİS GÜCÜ KORUYOR
Bugüne kadar yayınlanan röportajlarda ve Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 'Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz'' açıklamasından sonra ise Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi.

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