FETÖ'cü Emre Uslu, Fetullah Gülen'in Talimatını Paylaştı!

ABD'de yaşayan firari isimlerden FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter hesabından FETÖ elebaşının talimatını paylaşarak, "Bulunduğunuz yerleri terk edin" dedi.

MİT'in dünyanın dört bir yanında yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü FETÖ'cüleri teker teker yakalaması örgütte büyük panik yarattı.

"BULUNDUĞUNUZ YERİ TERK EDİN"

FETÖ'nün firari isimlerinden Emre Uslu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bulunduğunuz yerleri terk edin" talimatını twitter hesabından paylaşarak, terör örgütü üyelerine yapmaları gerekenleri anlattı.

"NE KORKUSU DENİLİYORDU BUNA?"

FETÖ'cü Emre Uslu'nun mesajını paylaşan gazeteci Nedim Şener ise, "Ne korkusu deniyordu buna.... FETÖ'nün lağım faresi Emrullah Uslu'ya Amerika'nın lağımında saklanmak da yetmedi. Eh ne de olsa bir lağım faresi.. Bu arada fetö elebaşı yerini değiştirdi mi:))" diye yazdı.