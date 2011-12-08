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Fenerin Soyunma Odasında Karışıklık

Fener'in Soyunma Odası Fena Karıştı

Fenerin Soyunma Odasında Karışıklık

Fener'in Soyunma Odası Fena Karıştı

08 Aralık 2011 Perşembe 11:50
Fenerin Soyunma Odasında Karışıklık
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Aykut Kocaman ilk yarıdaki kötü futboldan sonra devre arasında esti, gürledi. Oyuncular da buna karşılık verince...

Aykut Kocaman, devre arasında esip gürledi. Oyundan alınan Emre ise "Benden daha kötüleri var" diye isyan etti.

AYKUT KOCAMAN : PISIRIK OYUNCU iSTEMiYORUM
EMRE BELÖZOĞLU : ÇIKACAK ADAM BEN MiYiM

Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe’yi karıştırdı, teknik direktör Aykut Kocaman ile Emre Belözoğlu arasındaki gerginlik zirveye çıktı.

Ankaragücü maçında sakatlığı geçmesine rağmen derbiyi düşünerek kendisini kadroya almayan Aykut Kocaman’a bozuk olan Emre Belözoğlu dün devre arasında hocasının sahaya sürdüğü kadroya ve oyuncu değişikliklerine isyan etti. İlk yarının bitimiyle birlikte Fenerbahçe soyunma odasında ilk önce Aykut Kocaman’ın sesi yükseldi. “Arkadaşlar hiç iyi oynamıyoruz” diye söze başlayan Aykut hoca, “Biz hak etmiyoruz, onlar hak ediyor. Bunu da sağlayan sizlersiniz. Bu oyun erkek oyunu. Böyle oynamaya devam edersek ve puan kaybedersek bir tek ben değil, hepimiz yok oluruz. Pısırık oyuncu istemiyorum” diye futbolcularına sert çıktı.

İkinci yarıya çıkmayacak ve soyunma odasında kalacak olan Emre Belözoğlu ise “Benden daha kötüleri var. İlk oyundan alınacak kişi ben miyim” diye hocasına isyan edip, soyunma odasında bağırdı. Kocaman’ın yüzüne bile bakmayan Emre’ye arkadaşları da destek verdi. Aykut hoca futbolcuların, “Emre’nin çıkarılması hata. Cristian ve Bilica kötü ama devam ediyorlar” diye konuşmalarını duydu ama oralı olmadı.

Son Güncelleme: 08.12.2011 11:50
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDerbiGalatsarayAykutKocaman
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