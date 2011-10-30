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‘Fener’de tutuklu kalmadı!

Deniz Feneri e.V soruşturması kapsamında tahliye talepleri daha önce,

‘Fener’de tutuklu kalmadı!

Deniz Feneri e.V soruşturması kapsamında tahliye talepleri daha önce,

30 Ekim 2011 Pazar 22:01
‘Fener’de tutuklu kalmadı!
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Deniz Feneri e.V soruşturması kapsamında tahliye talepleri daha önce, “tutuklama nedenlerinin ortadan kalkmaması” gerekçe gösterilerek reddedilen Muzaffer Şafak ve Harun Kapuyoldaş, haftasonu kefaletle tahliye edildi.

Deniz Feneri e.V Derneği’nin Türkiye bağlantılarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonunda tutuklanan Harun Kapuyoldaş ve Muzaffer Şafak kefaletle tahliye edildi. Soruşturmanın son tutukluları Şafak ve Kapuyoldaş’ın, avukatlarının tahliye talebini yerinde bulan 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ekim Cuma günü Kapuyoldaş’ın 75 bin, Şafak’ın ise 50 bin TL kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Kefalet paraları Cumartesi günü yatırılan sanıkların, Sincan F tipi Kapalı Cezaevinden tahliyeleri de aynı gün oldu.

16. Asliye reddetmişti

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Güven Özkan, tutuklu iki sanığın tahliye istemini “tutuklama nedenlerinin ortadan kalkmamasını” gerekçe göstererek, reddetmişti. Hakim Özkan, 6 sanığın tahliye kararına gerekçe olarak gösterilen “daha uzun tutukluluğun cezalandırmaya dönüşeceği” ile ilgili kararı, 80 gündür tutuklu bulunan 2 sanığın tutukluluk süresini, tahliyenin reddi gerekçeleri arasında saymıştı.

“Kasa” olarak suçlanıyordı

Tahliye talepleri reddedilen iki sanık, soruşturmanın üçüncü dalgasında sunucu Uğur Arslan ve Kanal 7 Muhasebe görevlisi Mustafa Bölükbaşı ile birlikte gözaltına alınmışlardı. Sanıklardan Kapuyoldaş’ın adı Almanya’daki Deniz Feneri e.V iddianamesinde, Deniz Feneri e.V’nin muhasebe sorumlusu Firdevsi Ermiş’in ifadesinde geçiyordu. İddianameye göre Ermiş’in, kendisinin bizzat bir bavul dolusu, üzerinde tarih ve meblağ bulunmayan ‘alındı makbuzu’ getirdiğini, bunları da İstanbul’da Kanal 7’nin binasının 3. katında Harun Kapıyoldaş’tan aldığını söylediği yer almıştı. İddianamede, Kapuyoldaş’ın, Türkiye Deniz Feneri’nin mali müşaviri ve finans işlerinden sorumlu kişisi olarak, çeşitli yardım makbuzlarını ‘Alındı Belgesi’ formunda, mahallinde yardıma muhtaç kişilerce ‘Alınmış’ olarak imzaladığı belirtilmişti. İddianamede, Kanal 7 serverlerında, ayrı tutulan muhasebe kayıtları için oluşturulan “uyum” isimli şifreli programda bulundurulan kayıtlardan bir tablo oluşturulduğu, bu tablonun da Kapuyoldaş tarafından Zekeriya Karaman’a ait Yeni Dünya A.Ş Yönetim Kurulu’na gönderildiği öne sürülmüştü.

İlk tahliye 21 Ekim’de 

Almanya’daki Deniz Feneri e.V Derneğinin Türkiye uzantısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevinde gönderilen 8 tutuklu şüpheliden aralarında RTÜK eski Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 yöneticinlerinin olduğu 6 sanık, 21 Ekim’de tahliye edilmişti. Tahliye sebebi olarak, 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hasan Akçam, soruşturmanın “uzun süredir devam eden ve daha da sürebilecek” bir soruşturma olduğuna dikkat çekerek soruşturmada bütün delillerin toplandığını ve şüphelilerin ifadesinin alındığını kaydetmişti. Hakim Akçam, şüphelilerin kontrollerinin sadece tutuklama yoluyla değil, adli denetimle de yerine getirilebileceği, 3 ay 10 gündür tutuklu olduklarını ve “daha uzun süreli bir tutuklamanın cezaya dönüşebileceğini” vurgulamıştı.

Son Güncelleme: 30.10.2011 22:01
Anahtar Kelimeler:
Deniz FeneriMuzaffer şafakHarun Kapuyoldaş
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