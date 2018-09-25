Felçli hastalara umut olan araştırma… Yıllar sonra ayağa kalktılar

Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic’de görevli uzmanların ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, omurilikleri hasarlı ve bacakları felç olan hastaların bedenlerine, omuriliğe elektrik veren bir cihaz yerleştirildi.

Daha sonra yoğun rehabilitasyona alınan hastalar, ilk adımlarını koşu bandında attı, bir süre sonra da yürüteçle ya da birinin desteğiyle yürümeye başladı.

Uzmanlar, omuriliği uyarıcı etkiye sahip cihazın kapatılması halinde hastaların bacaklarını hareket ettiremediklerini, aynı yöntemin denendiği iki hastanın ise ayakta durabildiğini ancak yürüyemediğini açıkladı.

Kelly Thomas

Elektrik ped, zedelenmeyi gidermiyor ama yapılan açıklamaya göre, omuriliğin aşağı kısmındaki sinirleri uyararak, kaybolmuş sinyal alışverişini kuruyor.

Florida eyaletinden 23 yaşındaki Kelly Thomas, bu yeni yöntemin uygulandığı hastalardan biriydi. Thomas, “Bu araştırmaya katılmak kesinlikle hayatımı değiştirdi. Araba kazası sonrası kalmadığını düşündüğüm umudu yeniden canlandırdı” dedi.

23 yaşındaki felçli genç kadın ilk adımlarını şöyle anlattı:

Jered Chinnock motosiklet kazası sonucu felç kalmış.

“İlk kez kendi adımlarımı attığım gün, iyileşme sürecimde, hiç unutmayacağım bir duygusal dönüm noktasıydı. Bir an yardımla yürüyordum sonra onlar durdular ve ben yürümeye devam edebildim. İnsan vücudunun araştırma ve teknoloji yardımıyla başarabilecekleri gerçekten inanılmaz.”

Çalışmaların ayrıntıları ‘New England Journal of Medicine’ ve ‘Nature Medicine’ dergilerinde yayımlandı.