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Felçli hastalar vücutlarına yerleştirilen cihaz sayesinde yürüdü

Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic'de görev yapan bilim insanları, üç felçli hastayı vücutlarına yerleştirdikleri bir cihaz sayesinde yürütmeyi başardı.

Felçli hastalar vücutlarına yerleştirilen cihaz sayesinde yürüdü

Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic'de görev yapan bilim insanları, üç felçli hastayı vücutlarına yerleştirdikleri bir cihaz sayesinde yürütmeyi başardı.

25 Eylül 2018 Salı 11:22
Felçli hastalar vücutlarına yerleştirilen cihaz sayesinde yürüdü

Amerika’da felç nedeniyle bacakları tutmayan üç hasta, vücutlarına yerleştirilen cihaz sayesinde yürümeye başladı.

Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic’de görevli uzmanların ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, omurilikleri hasarlı ve bacakları felç olan hastaların bedenlerine, omuriliğe elektrik veren bir cihaz yerleştirildi.

Daha sonra yoğun rehabilitasyona alınan hastalar, ilk adımlarını koşu bandında attı, bir süre sonra da yürüteçle ya da birinin desteğiyle yürümeye başladı.

Uzmanlar, omuriliği uyarıcı etkiye sahip cihazın kapatılması halinde hastaların bacaklarını hareket ettiremediklerini, aynı yöntemin denendiği iki hastanın ise ayakta durabildiğini ancak yürüyemediğini açıkladı.

Mayo Clinic’te yürütülen çalışma sonunda 29 yaşındaki hasta Jered Chinnock’un bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda gidip geldiği belirtildi.

Çalışmaların ayrıntıları “New England Journal of Medicine” ve “Nature Medicine” dergilerinde yayımlandı.

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