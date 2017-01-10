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10 Ocak 2017 Salı 17:37

Felaket Dünya'yı Teğet Geçti

Felaket Dünya'yı Teğet Geçti
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Felaket Dünya'yı Teğet Geçti
'2017 AG13' adı verilen asteroid gezegenimizin 193 bin kilometre yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.


Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 AG13'ün Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor.


Ancak 2017 AG13'ü bu kadar önemli kılan şey ise asteroidin 24 saat öncesine kadar saptanamamış olması.



15 ila 34 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı.


2017 AG13, gezegenimizi teğet geçmeden 24 saat önce Arizona Üniversitesi'nin 'Catalina Sky Survey' isimli birimi tarafından saptandı.


Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.


Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.


Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.


En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.


Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.


Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.


 
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