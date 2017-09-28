'fed'in Daha Fazla Faiz Artırmasına Gerek Yok'

ST. LOUİS FED BAŞKANI BULLARD:"MEVCUT MAKRO EKONOMİK VERİLER GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA FED'İN DAHA FAZLA FAİZ ARTIRMASINA GEREK YOK"

"YILIN İKİNCİ YARISINDA BÜYÜME ORANININ YÜZDE 2'NİN ÜZERİNE ÇIKMASI DÜŞÜK BİR İHTİMAL. BUNUN NEDENİ ZAYIF GELEN MAKRO EKONOMİK VERİLER VE SON AYLARDA ÜLKEDE YAŞANAN KASIRGALAR"

New York, 28 Eylül 17(.): ABD Merkez Bankasının (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, bankanın faiz artırmasına gerek olmadığını savundu.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Truman State Üniversitesinde konuşan Bullard, ABD ekonomisi, enflasyon oranı ve Fed'in faiz artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bullard, ABD ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 2,1 büyüdüğünü hatırlatarak, yılın ikinci yarısında büyüme oranının yüzde 3 seviyesinde olmasının ümit edildiğini ancak bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.

Yılın ikinci yarısında büyüme oranının yüzde 2'nin üzerine çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu dile getiren Bullard, bunun nedeni olarak zayıf gelen makro ekonomik veriler ve son aylarda ülkede yaşanan kasırgalara işaret etti.

Ülkede enflasyon seviyesinin Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik oranın 2012 yılından beri altında olduğuna dikkati çeken Bullard, şu andaki düşük enflasyon trendinin büyük ihtimalle bu sene yön değiştirmeyeceğini söyledi.

Bullard, mevcut makro ekonomik veriler göz önüne alındığında Fed'in daha fazla faiz artırmasına gerek olmadığını ifade etti.

Aralık 2015'ten bu yana toplam 4 faiz artışı yapan Fed, bu yılın son toplantısını 12-13 Aralık'ta gerçekleştirecek.

(AA/ID/HÖ)