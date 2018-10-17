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"fed Benim İçin En Büyük Tehdit"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

"fed Benim İçin En Büyük Tehdit"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:30

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "FED FAİZLERİ ÇOK HIZLI ARTIYOR. BAĞIMSIZ OLDUĞU İÇİN ONUNLA (FED BAŞKANI POWELL) KONUŞMUYORUZ AMA YAPTIKLARINDAN MEMNUN DEĞİLİM, ÇÜNKÜ ÇOK HIZLI"

Washington, 17 Ekim 18 : ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası\'nın (Fed) çok hızlı faiz artırdığını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." dedi.

Trump, Amerikalı televizyon kanalı Fox Business\'a verdiği mülakatta, Fed\'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bankanın bağımsız olmasından dolayı para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini belirten Trump, "Fed faizleri çok hızlı artıyor. Bağımsız olduğu için onunla (Fed Başkanı Powell) konuşmuyoruz ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı." ifadelerini kullandı.

Trump, son enflasyon rakamlarının düşük geldiğini ve Fed\'in faiz artırımlarına devam etmesinin yanlış olacağını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." değerlendirmesini yaptı.

Bu görüşler, ABD Başkanı Trump\'ın göreve gelmesinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed\'e yönelik ilk eleştirileri değildi. Trump, geçen hafta "Fed\'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını savunan Trump, Fed Başkanı Powell\'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

(AA/RU/ÖK)
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